3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

home_icon

राष्ट्रीय

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा! एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आपस में टकराए, यात्रियों की अटकी सांसें

मुंबई एयरपोर्ट हादसा: मुंबई पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2732 (मुंबई से कोयंबटूर) पुशबैक के दौरान टैक्सीवे पर थी, तभी लैंडिंग के बाद गेट की ओर बढ़ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 791 (हैदराबाद से मुंबई) के विंगटिप से उसकी टक्कर हो गई।

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Feb 03, 2026

air india indigo wing

मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा

Mumbai Airport Plane Collision 2026: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना टल गई। एयर इंडिया और इंडिगो के दो यात्री विमानों के विंगटिप्स (पंखों के सिरे) आपस में टकरा गए। दोनों विमान ग्राउंड पर थे और उनमें सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन इस घटना में कोई घायल या मौत नहीं हुई। यह घटना टैक्सीवे पर हुई, जहां विमान चल रहे थे।

घटना में शामिल विमान

इंडिगो फ्लाइट 6E 791: हैदराबाद से मुंबई आ रही थी। लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी, जब इसका विंगटिप दूसरे विमान से टकराया।
एयर इंडिया फ्लाइट AI 2732: मुंबई से कोयंबटूर जा रही थी। टेकऑफ से पहले टैक्सीवे पर इंतजार कर रही थी, जब दोनों के विंगटिप्स स्क्रैप हुए।

सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

दोनों एयरक्राफ्ट एयरबस A320 मॉडल के थे और उनमें यात्री सवार थे। टकराव से एयर इंडिया के विमान के विंगटिप को नुकसान पहुंचा, जबकि इंडिगो के विमान की जांच चल रही है। दोनों फ्लाइट्स को तुरंत पार्किंग बे में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। एयर इंडिया ने वैकल्पिक व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की, जबकि फ्लाइट AI 2732 में देरी हुई।

इंडिगो ने जारी किया बयान

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, हम पुष्टि करते हैं कि फ्लाइट 6E 791 के विंगटिप ने लैंडिंग के बाद टैक्सी करते हुए दूसरे एयरलाइन के विमान से संपर्क किया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उतर चुके हैं। विमान की मेंटेनेंस जांच चल रही है। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जानें एयर इंडिया ने क्या कहा

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, फ्लाइट AI 2732 टेकऑफ से पहले टैक्सीवे पर थी, जब दूसरे विमान से संपर्क हुआ। विंगटिप्स टकराए, हमारे विमान को नुकसान पहुंचा। सावधानी के तौर पर विमान ग्राउंडेड है। सभी यात्री सुरक्षित उतारे गए, वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। घटना की रिपोर्ट रेगुलेटर को दी गई।

डीजीसीए ने शुरू की जांच

डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यह घटना मुंबई एयरपोर्ट की भीड़भाड़ वाली टैक्सीवे पर ग्राउंड हैंडलिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चुनौतियों को उजागर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे छोटे टकराव से बड़े हादसे टल सकते हैं, लेकिन जांच से जिम्मेदारी तय होगी।

कोई बड़ा नुकसान नहीं, यात्रियों में दहशत

राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्रियों ने बताया कि अचानक झटका लगा और विमान हिला। एयरलाइंस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तुरंत कार्रवाई की।

Updated on:

03 Feb 2026 10:59 pm

Published on:

03 Feb 2026 10:52 pm

Hindi News / National News / मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा! एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आपस में टकराए, यात्रियों की अटकी सांसें
