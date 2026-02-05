एमपी के बड़े कांग्रेस नेता का पार्टी से इस्तीफा, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व अन्य नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

MP Congress- एमपी के एक बड़े कांग्रेस नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी हावी है और संगठन के प्रति कोई गंभीर नहीं है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी सहित स्थानीय नेताओं पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जन आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि तिवारी पहले बीजेपी में थे।