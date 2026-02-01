1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

जीतू पटवारी के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने घेरा और किया सीधा सवाल

Jitu Patwari- रीवा में प्रदर्शनकारियों ने जीतू पटवारी से यूजीसी नियमों के पर मुद्दे पूछा स्टैंड

2 min read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Feb 01, 2026

jiturewa

Jitu Patwari surrounded by protesters in Rewa

Jitu Patwari - यूजीसी के नए नियमों पर जहां केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मुद्दे पर घिर गए। रीवा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। जीतू पटवारी से सीधा सवाल पूछा गया कि इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है! काफी देर तक हुज्जतबाजी चलती रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने कहा केंद्र सरकार पहले धर्म के नाम पर विवाद पैदा करती रही और अब जाति पर लड़ा रही है। इससे प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। आखिरकार जीतू पटवारी ने कहा कि वह उनकी भावनाओं के साथ हैं। इसके बाद ही प्रदर्शनकारी अलग हटे।

यूजीसी के नए नियम के विरोध में रीवा में भी बाजार बंद का आह्वान किया गया था। लोगों ने सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी की संभागीय बैठक लेने रीवा पहुंचे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया।

गुस्साए लोगों ने जीतू पटवारी से पूछा कि इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है! उन्होंने यह कहते हुए पल्ला छुड़ाने की कोशिश की कि यह कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे ही पूछा जाना चाहिए। पर प्रदर्शनकारी नहीं माने और उनका स्टैंड स्पष्ट करने की मांग करते रहे।

जीतू पटवारी Jitu Patwari ने कहा कि बीजेपी पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती थी और अब जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है। देश में वर्ग विभाजन करने जैसे निर्णय की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। यह राजनीतिक साजिश के तहत लाया गया है, ताकि अन्य मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। छात्रों के बीच में विभाजन की सोच को भरना किसी तरह से उचित नहीं है। इस तरह के निर्णय देश हित में नहीं हैं।

प्रदर्शनकारी काफी देर तक जीतू पटवारी को घेरे रहे

प्रदर्शनकारी काफी देर तक जीतू पटवारी Jitu Patwari को घेरे रहे और अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे। जब उन्होंने यह कहा कि वह आप लोगों की भावनाओं के साथ हैं, इसके बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपके सामान्य वर्ग के नेताओं की खामोशी सवाल उठा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / जीतू पटवारी के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने घेरा और किया सीधा सवाल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पति की मौत के बाद देवर से शादी की चल रही थी चर्चा, वीडियो कॉल कर खाया जहर

rewa
रीवा

‘मंदिर भी बनेंगे, विकास भी होगा’, कांग्रेस पर गरजे CM मोहन यादव

CM Mohan Yadav Hits Back at Congress on Temple Development in rewa mp news
रीवा

3 हजार करोड़ से चमकेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Chitrakoot Dham to shine with a 3000 crore rupees project
रीवा

MP में 20 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 100 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया; सीएम का बड़ा ऐलान

dr mohan yadav
रीवा

आज रीवा दौरे पर सीएम मोहन यादव, भैरवनाथ मंदिर का करेंगे लोकार्पण

CM Mohan Yadav will inaugurate Bhairavnath Temple
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.