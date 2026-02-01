जीतू पटवारी के खिलाफ हुई नारेबाजी, लोगों ने घेरा और किया सीधा सवाल

Jitu Patwari - यूजीसी के नए नियमों पर जहां केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मुद्दे पर घिर गए। रीवा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। जीतू पटवारी से सीधा सवाल पूछा गया कि इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है! काफी देर तक हुज्जतबाजी चलती रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने कहा केंद्र सरकार पहले धर्म के नाम पर विवाद पैदा करती रही और अब जाति पर लड़ा रही है। इससे प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। आखिरकार जीतू पटवारी ने कहा कि वह उनकी भावनाओं के साथ हैं। इसके बाद ही प्रदर्शनकारी अलग हटे।