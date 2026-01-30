साल 2028 तक पूरी होगी MP-UP को जोड़ने वाली रेललाइन, अधिग्रहण के कारण नहीं रूकेगा काम

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिे हैं कि परियोजना से जुड़ी सभी बाधाओं के शीघ्र निराकरण और कार्य में तेजी लाएं। ये रेलवे लाइन विंध्य क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसके पूर्ण होने से इकोनॉमिक कॉरिडोर को गति मिलेगी। इस बैठक में बैठक में सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद सीधी डॉ राजेश मिश्रा, रेल्वे जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, कमिश्नर रीवा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।