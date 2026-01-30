30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रीवा

साल 2028 तक पूरी होगी MP-UP को जोड़ने वाली रेललाइन, अधिग्रहण के कारण नहीं रूकेगा काम

Lalitpur-Singrauli Rail Line: बहुप्रतिक्षित ललितपुर-सिंगरौली रेललाइन का काम साल 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रीवा

image

Himanshu Singh

Jan 30, 2026

Lalitpur-Singrauli Rail Line: मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने बड़ी अहम जानकारी साझा की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के कारण ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का काम नहीं रूकेगा। इस रेललाइन का पूरा साल 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा।

541 किलोमीटर लंबी रेललाइन

541 किलोमीटर लंबी ललितपुर-सिंगरौली रेललाइन की लागत करीब 9 हजार करोड़ रुपये है। यह परियोजना आने वाले समय में बघेलखंड और बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह रेललाइन ललितपुर-सतना-रीवा-सीधी होते हुए सिंगरौली तक जाएगी। इससे यात्रियों के साथ व्यापार और निवेश के नए आयाम भी खुलेंगे।

सीधी तक जाएगी रेवांचल एक्सप्रेस

रेल कनेक्टिविटी को लेकर रीवा के सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में और निर्णय लिया गया है। जिसमें अप्रैल के अंत तक रानी कमलापति स्टेशन से चलकर रीवा की ओर जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस को सीधी तक विस्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे सीधी जिले के लोगों को भोपाल आने-जाने में आसानी होगी।

अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिे हैं कि परियोजना से जुड़ी सभी बाधाओं के शीघ्र निराकरण और कार्य में तेजी लाएं। ये रेलवे लाइन विंध्य क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसके पूर्ण होने से इकोनॉमिक कॉरिडोर को गति मिलेगी। इस बैठक में बैठक में सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद सीधी डॉ राजेश मिश्रा, रेल्वे जीएम श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय, कमिश्नर रीवा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बता दें कि, सबसे ललितपुर-सिंगरौली रेललाइन के लिए साल 1990 में मांग उठाई गई थी। इसके बाद तत्कालीन खजुराहो सांसद उमा भारती ने रेललाइन कार्य में तेजी लाने की मांग की थी। फिर विंध्य से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रीति पाठक और तत्कालीन राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने मांग उठाई थी।

Published on:

30 Jan 2026 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / साल 2028 तक पूरी होगी MP-UP को जोड़ने वाली रेललाइन, अधिग्रहण के कारण नहीं रूकेगा काम
