इस जिले ने भरा एमपी सरकार का खजाना, कई बड़े जिलों को छोड़ा पीछे

रीवा जिले की राजस्व संग्रहण की स्थिति सामान्य रही है। यहां पर 18 करोड़ के लक्ष्य में 7.35 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। यह लक्ष्य का 41 प्रतिशत रहा है। प्रदेश में रीवा जिला राजस्व संग्रहण के मामले में 21वें नंबर पर है। वहीं सतना जिले के 28 करोड़ के लक्ष्य में 9.91 करोड़ की वसूली हुई जो 35 प्रतिशत है। सीधी जिले में छह करोड़ के लक्ष्य में 42 प्रतिशत के साथ 2.53 करोड़ रुपए की वसूली हुई। सिंगरौली में 97.12 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। मैहर और मऊगंज जिले में अब तक स्थिति में राजस्व संग्रहण शून्य रहा है। हालांकि लक्ष्य के अनुरूप संग्रहण का प्रतिशत सबसे बेहतर अनूपपुर जिले का रहा है लेकिन यहां पर लक्ष्य ही बहुत कम रहा है। अनूपपुर जिले को 10 करोड़ का लक्ष्य दिया गया, जिसमें 78 प्रतिशत के साथ 7.84 करोड़ की वसूली हुई है। राशि कम होने की वजह से शहडोल संभाग रैंकिंग में आगे नहीं पहुंच पाया है। (MP News)