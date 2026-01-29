29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

इस जिले ने भरा एमपी सरकार का खजाना, कई बड़े जिलों को छोड़ा पीछे

MP News: प्रदेश की राजस्व रैंकिंग में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। खनिज नगरी सिंगरौली की मजबूत कमाई ने रीवा संभाग को प्रदेश में शीर्ष पर पहुंचा दिया, जबकि कई बड़े जिले वसूली में पिछड़ते नजर आए।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

Jan 29, 2026

mp news Singrauli Revenue Surge Pushes Rewa Division to Top in Revenue Collection

MP News: प्रदेश में राजस्व संग्रहण के मामले में रीवा संभाग इस वर्ष में अब तक टॉप पर है। इसकी वजह सिंगरौली जिले को माना जा रहा है, क्योंकि यहां से सबसे अधिक राजस्व जमा (Revenue Collection) कराया गया है। यह जिला ऐसा है, जिसकी वजह से से पूरे रीवा संभाग की ग्रेडिंग प्रदेश में ऊपर है। चालू वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रुपए का लक्ष्य जिलों को का राजस्व संग्रहण हुआ है। रीवा दिया गया है। जिसमें 35 प्रतिशत वसूली के साथ 437.25 करोड़ रुपए संभाग ने अपने लक्ष्य का 58.2 भोपाल प्रतिशत संग्रहण किया है जो इंदौर भोपाल जैसे संभागों से भी अधिक है। राजस्व संग्रहण संबंधी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार रीवा संभाग में सिंगरौली ही जिला ऐसा रहा है जहां पर अकेले 145 करोड़ के लक्ष्य में 97.12 करोड़ का राजस्व दिया गया है। यह कुल लक्ष्य का 67 प्रतिशत है।

इन जिलों का प्रदर्शन खराब

प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले भी चिन्हित किए गए हैं। जिसमें मऊगंज, मैहर, पांढुर्ना में राजस्व का संग्रहण शून्य बताया गया है। इसी तरह आगर मालवा, शिवपुरी, दमोह, इंदौर, रायसेन, सागर, मुरैना, जबलपुर आदि ऐसे जिले हैं जहां पर 12 से 20 प्रतिशत ही राजस्व का संग्रहण लक्ष्य के मुताबिक हो सका है। इन जिलों के कलेक्टर्स को संग्रहण बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

रीवा जिले में 41 प्रतिशत राजस्व वसूली

रीवा जिले की राजस्व संग्रहण की स्थिति सामान्य रही है। यहां पर 18 करोड़ के लक्ष्य में 7.35 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। यह लक्ष्य का 41 प्रतिशत रहा है। प्रदेश में रीवा जिला राजस्व संग्रहण के मामले में 21वें नंबर पर है। वहीं सतना जिले के 28 करोड़ के लक्ष्य में 9.91 करोड़ की वसूली हुई जो 35 प्रतिशत है। सीधी जिले में छह करोड़ के लक्ष्य में 42 प्रतिशत के साथ 2.53 करोड़ रुपए की वसूली हुई। सिंगरौली में 97.12 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। मैहर और मऊगंज जिले में अब तक स्थिति में राजस्व संग्रहण शून्य रहा है। हालांकि लक्ष्य के अनुरूप संग्रहण का प्रतिशत सबसे बेहतर अनूपपुर जिले का रहा है लेकिन यहां पर लक्ष्य ही बहुत कम रहा है। अनूपपुर जिले को 10 करोड़ का लक्ष्य दिया गया, जिसमें 78 प्रतिशत के साथ 7.84 करोड़ की वसूली हुई है। राशि कम होने की वजह से शहडोल संभाग रैंकिंग में आगे नहीं पहुंच पाया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती
इंदौर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 05:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / इस जिले ने भरा एमपी सरकार का खजाना, कई बड़े जिलों को छोड़ा पीछे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले

BJP MLA Pradeep Patel
रीवा

भाजपा विधायक के जन्मदिन पर हंगामा! बदमाश बोले- जनता के पैसों से गुलछर्रे उड़ाते हो विधायक जी?

रीवा

एमपी में साइकिल से जा रहे शख्स से मांगे पैसे, न देने पर बाइक में बांधकर घसीटा; हालत नाजुक

रीवा

20 दिन से गायब है विधायक, इस गैंग ने दी थी जान से मारने की धमकी

MP News mauganj mla missing for 20 days after death threat from musa gang
रीवा

एमपी में सरकार को किडनी बेचने का प्रस्ताव, युवक ने शुरू की भूख हड़ताल

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.