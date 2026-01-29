MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती

अभ्यर्थियों के लिए बड़ी परेशानी यह है कि 2019 के बाद से एक भी राज्य सेवा परीक्षा ऐसी नहीं रही, जिसकी पूरी प्रक्रिया एक साल में हुई हो। पीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (MPPSC Exam Calendar 2026) की तारीख 26 अप्रेल तय कर दी है। ऐसे में तय हो गया है कि 2025 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा इससे पहले नहीं कराई जा सकेगी। दरअसल, 2025 की मेंस परीक्षा पर कोर्ट की रोक है। 10 फरवरी को सुनवाई संभावित है, यह भी निश्चित नहीं है कि उस दिन पीएससी का केस सूचीबद्ध होगा या नहीं। पिछली दो बार तारीख तो लगी, लेकिन पीएससी का नंबर नहीं आ पाया। अब 9 फरवरी को स्थिति साफ होगी कि 10 फरवरी को वास्तव में सुनवाई होगी या नहीं।