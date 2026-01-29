MPPSC का टाइम-टेबल तबाह, 2025 की मेंस भी 2026 के बाद तय, सालों से लटकी भर्ती

mppsc exam calendar 2026 delay recruitment process (फोटो-Patrika.com)
MP News:मप्र लोक सेवा आयोग के लिए राज्य सेवा परीक्षा का एक साल में पूरा करना कागजी नियम बन गया है। छह-सात सालों का रिकॉर्ड बताता है कि अब यह प्रक्रिया डेढ़ से दो साल में भी पूरी नहीं हो पा रही। यह अव्यवस्था 2019 की राज्य सेवा परीक्षा से शुरू हुई, जो आज तक नहीं सुधरी। नतीजा यह है कि अब राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा भी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही हो पाने की स्थिति में पहुंच गई है।
अभ्यर्थियों के लिए बड़ी परेशानी यह है कि 2019 के बाद से एक भी राज्य सेवा परीक्षा ऐसी नहीं रही, जिसकी पूरी प्रक्रिया एक साल में हुई हो। पीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (MPPSC Exam Calendar 2026) की तारीख 26 अप्रेल तय कर दी है। ऐसे में तय हो गया है कि 2025 की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा इससे पहले नहीं कराई जा सकेगी। दरअसल, 2025 की मेंस परीक्षा पर कोर्ट की रोक है। 10 फरवरी को सुनवाई संभावित है, यह भी निश्चित नहीं है कि उस दिन पीएससी का केस सूचीबद्ध होगा या नहीं। पिछली दो बार तारीख तो लगी, लेकिन पीएससी का नंबर नहीं आ पाया। अब 9 फरवरी को स्थिति साफ होगी कि 10 फरवरी को वास्तव में सुनवाई होगी या नहीं।
गौरतलब है कि राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा 9 जून 2025 को प्रस्तावित थी। कोर्ट की रोक के बाद से अब तक इसकी नई तारीख तय नहीं हो सकी। आयोग अधिकारियों का कहना है कि फरवरी में सुनवाई की उम्मीद है और आयोग अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगा। पीएससी के इतिहास पर नजर डालें तो 2019 की राज्य सेवा परीक्षा पर कई याचिकाएं लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया।
पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी परीक्षाएं या तो समय पर या सीमित देरी से पूरी कर रहा है, लेकिन राज्य सेवा परीक्षा लगातार लटकती जा रही है।
कोर्ट में सुनवाई होती है और पीएससी को मुख्य परीक्षा कराने की अनुमति मिल भी जाती है, तब भी तुरंत परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि 1 मार्च को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (सेट) आयोजित होना है, जिसमें करीब 1.46 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 26 अप्रैल को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 है, जिसमें औसतन 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। मुख्य परीक्षा जैसे बड़े आयोजन के लिए आवेदन, केंद्र निर्धारण और अन्य तैयारियों में दो महीने का समय लगता है। ऐसे में 2025 की मैंस परीक्षा अप्रैल के अंत या मई से पहले होना लगभग असंभव मानी जा रही है।
राज्य सेवा परीक्षाओं के नतीजों में देरी अपवाद नहीं, बल्कि नियम बन चुकी है-
राज्य सेवा परीक्षा 2020 कीचयन सूची दो साल की देरी से 6 फरवरी 2023 को आई (260 पद)।
राज्य सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची जून 2024 में जारी हुई, जबकि इसे 2022 के अंत तक आ जाना था (283 पद)।
राज्य सेवा परीक्षा 2022 की चयन सूची दो साल से ज्यादा देरी के बाद फरवरी 2025 में आई (457 पद)।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग