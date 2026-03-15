‘गैस पाइपलाइन’ वालों के लिए नया निर्देश जारी, जमा करना होगा सिलेंडर

वहीं कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस पाइपलाइन से जोडऩे का काम तेजी से किया जा रहा है। अवंतिका गैस लिमिटेड की विशेष टीम नए कनेक्शन दे रही है। तीन दिन में कंपनी ने 12 से 13 स्थानों पर हॉस्टल, खेल प्रशाल, रेस्टोरेंट, छप्पन दुकान क्षेत्र तथा कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठानों को गैस पाइपलाइन कनेक्शन दिए हैं। 56 दुकान क्षेत्र में दो दिन में सभी दुकानों पर गैस पाइपलाइन से कनेक्शन देने के निर्देश अवंतिका के मैनेजमेंट को जिला प्रशासन ने दिए हैं, ताकि व्यावसायिक सिलेंडर के अभाव में कार्य बाधित न हो।