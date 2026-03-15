Land Prices: MP में यहां 270 प्रतिशत तक बढ़ेंगे जमीन के रेट, गाइडलाइन दरों में होगा बड़ा बदलाव

गाइडलाइन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए 597 लोकेशन को आसपास की लोकेशन के साथ मर्ज करने का प्रस्ताव है। 158 नई कॉलोनियों को भी पहली बार गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। इन बदलावों के बाद जिले में कुल लोकेशन की संख्या 4840 से घटकर 4579 रह जाएगी। इनमें सबसे अधिक 903 लोकेशन इंदौर-2 क्षेत्र में होंगी। मर्ज होने वाली लोकेशन में इंदौर-1 की 55, इंदौर-2 की 105, इंदौर-3 की 129, इंदौर-4 की 105, महू की 175 और सांवेर की 28 लोकेशन शामिल हैं, जबकि देपालपुर में कोई लोकेशन मर्ज नहीं की गई है।