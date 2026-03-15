Gold prices: सोना खरीद रहे हैं तो सावधान! 85 प्रतिशत ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क के बेच रहे गहने

Gold prices today: सोने की कीमते आसमान छू रही है। ऐसे में ग्राहक अपनी कमाई का एक-एक कतरा शुद्धता की उम्मीद में झोंक रहा है, लेकिन प्रदेश के सराफा बाजार के आंकडे डरा रहे हैं। प्रदेश में काम कर रहे 45,000 से अधिक ज्वेलर्स में से महज 6,627 ने ही हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन कराए हैं। 38 हजार से ज्यादा ज्वेलर्स पुराने दरें पर जुबान के भरोसे ही सोना बेच रहे हैं। 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य हुई। 5 साल बीतने को है, लेकिन प्रदेश के 85% ज्वेलर्स ने इसे अपनाया ही नहीं। देश भर में 1.97 लाख ज्वेलर्स ने हॉलमार्क पंजीयन कराए हैं। (MP News)