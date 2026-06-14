4 हजार मीटर तक होगा ‘इंदौर एयरपोर्ट रनवे’ का विस्तार, ‘143 एकड़’ जमीन की जरूरत

दूसरे चरण में एक और आधुनिक टर्मिनल विकसित किया जाएगा। दोनों चरण पूरे होने पर एयरपोर्ट टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल करीब एक लाख वर्गमीटर तक पहुंच जाएगा। फ्लाइट मूवमेंट क्षमता वर्तमान 15 प्रति घंटे से बढ़कर पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 36 प्रति घंटे हो जाएगी। वहीं विमान पार्किंग क्षमता 26 से बढ़कर पहले चरण में 33 और दूसरे चरण में 54 विमान तक पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट पर मल्टीलेवल पार्किंग, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी विकसित होंगी। वर्तमान में करीब 45 लाख यात्री प्रतिवर्ष यहां से सफर कर रहे हैं। पहले चरण के बाद यह संख्या एक करोड़ वार्षिक और दूसरे चरण के बाद वर्तमान से लगभग छह गुना तक पहुंचने का अनुमान है।