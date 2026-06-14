‘डॉलर डॉट कॉम’ की राह पर इंदौर, बना सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा IT और स्टार्टअप किंग

रियल एस्टेट और बिजनेस के लिहाज से इंदौर में निवेश करने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इंदौर अब सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा आइटी और स्टार्टअप हब बन चुका है। इंदौर ने अपनी नीतियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन टैलेंट के दम पर टियर-2 शहरों में तकनीकी क्रांति का नेतृत्व किया है। इंदौर का अगला सबसे बड़ा बूम आइटी और स्टार्टअप सेक्टर में ही आ रहा है। क्योंकि आने वाले समय में फ्लैटेड इंडस्ट्री कै्पस, सुपर कॉरिडोर पर बड़ा आइटी पार्क, स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर और स्पोर्ट्स पार्क आदि बनेंगे, जिसको लेकर प्लानिंग बनाने के साथ काम शुरू हो गया है। इसका सीधा असर इंदौर के रियल एस्टेट मार्केट पर भी दिख रहा है। सुपर कॉरिडोर, बायपास और खंडवा रोड के आसपास जमीनों और कमर्शियल स्पेस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।