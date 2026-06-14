मीनाक्षी नटराजन विवाद में फॉर्म भरने वाले जेपी धनोपिया ने तोड़ी चुप्पी, नहीं था कोई आपराधिक मामला

जेपी धनोपिया ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा पहले ही षडयंत्र रच चुकी थी। फॉर्म जमा कराने के बाद 2 बजे रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस जज रोहित आर्य पहुंचे, वे मध्य प्रदेश की कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभारी हैं। वो बोले कि वे बीजेपी की तरफ से आए हैं। तब उन्होंने पूछा कि कोई प्रावधान है पार्टी की ओर से आने का। तब जज बोले कोई प्रावधान नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि वे किस शिकायत की बात कर रहे हैं। वे बोले कि महेश केवट की शिकायत की। बोले- एक पेपर पर काले पेन से लिखा था कि मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना कोर्ट में आपराधिक केस दर्ज है। न कोई अपील न कोई दलील, कोई कांग्रेस की बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि यदि इस नोटिस की जानकारी शपथ पत्र में दे दी होती तो इतना हंगामा नहीं होता।