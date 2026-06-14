जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर इंदौर में जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विष्णुप्रसाद पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका भतीजा संजय पटेल रविवार सुबह मोटरसाइकिल से खेत पर दूध निकालने जा रहा था। वह स्वयं भी पीछे-पीछे खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पंजाबी ढाबे के पास एक सफेद रंग की कार ने संजय की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे गिर गया। इसके बाद कार चालक ने कार रिवर्स लेकर संजय के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद कार से उतरकर मिथुन ठाकुर निवासी यशवंतनगर, धनसिंह ठाकुर, विरेन सिंह पटेल तथा अन्य साथियों ने संजय को घेर लिया। आरोपियों ने लाठी और तलवार से हमला किया। परिजनों का दावा है कि हमले में संजय के दोनों हाथ और दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं।