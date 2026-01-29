एमपी के किसानों के खातों में आएंगे 200 करोड़, CM मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे भावांतर राशि

यह राशि उन किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना की समाप्ति तक मंडियों में सोयाबीन का विक्रय किया है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित कराना है। योजना के अंतर्गत मंडियों में फसल के औसत बाजार भाव के आधार पर एक मॉडल रेट तय किया गया, और एमएसपी तथा मॉडल रेट के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा सीधे किसानों के खातों में की जा रही है। (MP News)