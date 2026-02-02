ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, फिर मची खलबली

Manoj Srivastava- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर विवादित कमेंट किया जिससे देशभर में बवाल मचा। इसके बाद चर्चित आईएएस नियाज खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वे ब्राह्मणों के समर्थन में नजर आए और उनके लिए बाकायदा आरक्षण की मांग की। अब प्रदेश के एक और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने ब्राह्मणों के संबंध में अपनी राय जताई है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद में उलझा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट से प्रदेश के राजनैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हल्कों में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है।