2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, फिर मची खलबली

Manoj Srivastava- प्रदेश के एक और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने ब्राह्मणों के संबंध में अपनी राय जताई

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 02, 2026

Retired IAS officer Manoj Srivastava makes a big statement in favor of Brahmins on Facebook

Retired IAS officer Manoj Srivastava makes a big statement in favor of Brahmins on Facebook

Manoj Srivastava- मध्यप्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने का दौर लगातार जारी है। सबसे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर विवादित कमेंट किया जिससे देशभर में बवाल मचा। इसके बाद चर्चित आईएएस नियाज खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वे ब्राह्मणों के समर्थन में नजर आए और उनके लिए बाकायदा आरक्षण की मांग की। अब प्रदेश के एक और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने ब्राह्मणों के संबंध में अपनी राय जताई है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद में उलझा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट से प्रदेश के राजनैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हल्कों में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है।

प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव Manoj Srivastava ने ब्राह्मणों के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक वर्ण है। उन्हें जबरन जातिवादी विचारधारा में लपेट दिया जाता है।

पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि यदि ब्राह्मणों को जातिवाद सुहाता तो ब्राह्मण वर्ग में भी आरक्षित वर्गों जैसी उपजातियां देखने को मिलतीं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जाति से नहीं बल्कि गोत्र से चला है। इनमें बुनियादी अंतर है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि गोत्र पैतृक व्यवस्था है।

रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव के अनुसार जाति व्यवस्था में सजातीय विवाह को ही बढ़ावा दिया जाता है। इधर गोत्र व्यवस्था में एक ही गोत्र में विवाह की पाबंदी है। अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम और जमदाग्नि जैसे गोत्र हैं। ब्राह्मणों में अलग अलग जातियां नहीं हैं बल्कि अलग-अलग भौगोलिक समूह हैं।

देशस्थ, कोंकणस्थ, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, गौड़, कश्मीरी, सारस्वत, मैथिल, उत्कल, द्रविड़ -एक ही वर्ण के स्थानिक समूह हैं। इन समूहों के बीच ऐसी दीवार नहीं है जो दो अलग-अलग जातियों के बीच पाई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें जाति व्यवस्था में पाया जानेवाला ऊंच-नीच या पदानुक्रम (Hierarchy) नहीं होता है।

ब्राह्मण इस बात का उदाहरण हैं- प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच

मनोज श्रीवास्तव के अनुसार यह समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को बार-बार ‘ब्राह्मणों’ की बात क्यों करनी पड़ती है! इसका कारण यही है कि ब्राह्मण एक जाति नहीं, बल्कि वर्ण है। ब्राह्मण इस बात का उदाहरण हैं- प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच।
मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक जाति के मोह में फंसे रहना और दूसरों पर दोषारोपण करना पाखंड है। उन्होंने कहा कि पहले स्वयं खंड-खंड में बंटे रहना बंद करें, फिर आगे बढ़ें। मनोज श्रीवास्तव ने आरक्षित और अनुसूचित वर्गों को भी वैसी ही जाति मुक्तता स्थापित करने की भी सलाह दी जैसी ब्राह्मण वर्ण में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, फिर मची खलबली
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लोगों को जहरीला पानी पिला रही सरकार, राजस्थान के सांसद का बड़ा बयान

Rajasthan MP Pramod Tiwari's big statement on the Indore tragedy
भोपाल

केंद्र के बाद अब एमपी बजट की तैयारी, फिजूल खर्च पर लगेगा ब्रेक

Madhya Pradesh Budget 2026-27
भोपाल

अगले 48 घंटों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, जमीन पर आई कीमतें, जानें निवेश का सही समय

gold Silver Price Crash
भोपाल

केंद्र में ‘मामा’ शिवराज सिंह चौहान का जलवा कायम, मिला सबसे ज्यादा बजट

shivraj singh chouhan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.