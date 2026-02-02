अगले 48 घंटों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी पश्चिमी विक्षोभ, पंजाब और संलग्न हरियाणा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में अवस्थित है। इसके साथ ही 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जो कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।