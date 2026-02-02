2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले 48 घंटों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश 26 जिलों में बारिश और 8 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Feb 02, 2026

mp weather

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP Weather: मध्यप्रदेश में इन दिनों मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा। जिसमें बारिश, ओलावृष्टि और ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार की सुबह अशोकनगर, टीकमगढ़ और आगर-मालवा में बारिश हुई। साथ ही कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश और 8 ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन अनुसार, विदिशा, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश की संभावना है।

इन जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

बुलेटिन के अनुसार, मुरैना, राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

घने कोहरे का अलर्ट जारी

ग्वालियर, दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी,विदिशा, रतलाम, उज्जैन, अशोकनगर, रीवा, सतना, दमोह, सागर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अभी पश्चिमी विक्षोभ, पंजाब और संलग्न हरियाणा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में अवस्थित है। इसके साथ ही 5 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जो कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

4 फरवरी को भी बारिश का अलर्ट

4 फरवरी को ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, मुरैना, श्योपुर, दतिया, और छतरपुर में कहीं-कहीं बारिश तो ओलावृष्टि का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 48 घंटों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लोगों को जहरीला पानी पिला रही सरकार, राजस्थान के सांसद का बड़ा बयान

Rajasthan MP Pramod Tiwari's big statement on the Indore tragedy
भोपाल

केंद्र के बाद अब एमपी बजट की तैयारी, फिजूल खर्च पर लगेगा ब्रेक

Madhya Pradesh Budget 2026-27
भोपाल

ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, फिर मची खलबली

Retired IAS officer Manoj Srivastava makes a big statement in favor of Brahmins on Facebook
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, जमीन पर आई कीमतें, जानें निवेश का सही समय

gold Silver Price Crash
भोपाल

केंद्र में ‘मामा’ शिवराज सिंह चौहान का जलवा कायम, मिला सबसे ज्यादा बजट

shivraj singh chouhan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.