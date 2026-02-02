औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, जमीन पर आई कीमतें, जानें निवेश का सही समय

आज चांदी जहां 1 लाख 49 हजार करीब सोने का भाव है। 2 लाख 45 हजार चांदी का भाव है। शॉर्ट टर्म में एक दम से तेजी का बाजार था। शॉर्ट टाइम में करेक्शन बनना था। ये करेक्शन का फेस है, मार्च के बाद से नया साइकिल चालू होगा और बाजार फिर नई ऊंचाई दिखेगा। सोने-चांदी के भाव में दीपावली के बाद से यानी पिछले तीन महीने से लगातार तेजी बनी हुई थी। बाजार एक ही तरफ जा रहा था। कहीं न कहीं एक करेक्शन आना था। जो हेल्दी बाजार के लिए जरूरी होता है। ये करेक्शन पिछले चार दिन से लगातार चल रहा है। जहां चांदी के भाव 4 लाख 20 हजार के ऊपरी स्तर से गिरकर 2 लाख 40 हजार पर आ गया। ऐसे ही सोने का भाव भी 1 लाख 75 भाव से गिरकर करेक्शन होते हुए 1 लाख 47 हजार पर आ गया। ऐसा लगता है ये करेक्शन का फेज है, मार्च से बाजार एक बार फिर नई ऊंचाईयों को छुएगा। फिलहाल निवेशक सोना-चांदी के बाजार से दूरी बनाकर रखें।