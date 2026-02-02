लोगों को जहरीला पानी पिला रही सरकार, राजस्थान के सांसद का बड़ा बयान

Pramod Tiwari - इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों का मामला संसद में फिर गूंजा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में यह मामला उठाया। उन्होंने इंदौर के भागीरथपुरा में हुई त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि पेयजल बेहद गंभीर विषय है। राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर लोगों को जहरीला पानी पिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विभाग में पसरे करप्शन की बात करते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय मंत्री से कार्ययोजना बताने को भी कहा। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इंदौर मुद्दे पर प्रश्न पूछा। इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा में यह मामला उठा चुके हैं।