2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

लोगों को जहरीला पानी पिला रही सरकार, राजस्थान के सांसद का बड़ा बयान

Pramod Tiwari- इंदौर त्रासदी पर राजस्थान के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पेयजल बेहद गंभीर विषय है

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 02, 2026

Rajasthan MP Pramod Tiwari's big statement on the Indore tragedy

इंदौर त्रासदी पर राजस्थान के सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान

Pramod Tiwari - इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों का मामला संसद में फिर गूंजा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में यह मामला उठाया। उन्होंने इंदौर के भागीरथपुरा में हुई त्रासदी का जिक्र करते हुए कहा कि पेयजल बेहद गंभीर विषय है। राजस्थान से राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर लोगों को जहरीला पानी पिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विभाग में पसरे करप्शन की बात करते हुए इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय मंत्री से कार्ययोजना बताने को भी कहा। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इंदौर मुद्दे पर प्रश्न पूछा। इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा में यह मामला उठा चुके हैं।

इंदौर के भागीरथपुरा में नलों से दूषित पानी सप्लाई किया गया था। लोगों की शिकायतों के बाद भी नगर निगम और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में हजारों लोग बीमार हो गए। दूषित पेयजल के सेवन से अब 32 लोगों की मौत हो चुकी है।
मौतों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है ​क्योंकि अभी भी कुछ प्रभावितों की हालत गंभीर बनी हुई है।

सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता (Deputy Leader) कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इंदौर मामले को मानवता से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि यह देश के हरेक नागरिक से जुड़ा सवाल भी है। उन्होंने कहा कि मंत्री भी गुजरात से हैं। गांधी नगर गुजरात में प्रदूषित जल पीकर कितने लोग बीमार हुए! इंदौर में कितने लोग मरे!

विभागीय मंत्री से पूछा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन

सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय मंत्री से ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बेहतर करने की कार्ययोजना के बारे में भी पूछा।
महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इंदौर में दूषित पेयजल से 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उन्होंने विभागीय मंत्री से पूछा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में इंदौर मामले को लेकर सवाल उठाए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 05:41 pm

Published on:

02 Feb 2026 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लोगों को जहरीला पानी पिला रही सरकार, राजस्थान के सांसद का बड़ा बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

केंद्र के बाद अब एमपी बजट की तैयारी, फिजूल खर्च पर लगेगा ब्रेक

Madhya Pradesh Budget 2026-27
भोपाल

अगले 48 घंटों में भारी ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather
भोपाल

ब्राह्मणों पर एमपी के पूर्व अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान, फिर मची खलबली

Retired IAS officer Manoj Srivastava makes a big statement in favor of Brahmins on Facebook
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, जमीन पर आई कीमतें, जानें निवेश का सही समय

gold Silver Price Crash
भोपाल

केंद्र में ‘मामा’ शिवराज सिंह चौहान का जलवा कायम, मिला सबसे ज्यादा बजट

shivraj singh chouhan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.