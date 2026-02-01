भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के कशमकश भरे चुनाव में गोविंद गोयल जीते

Govind Goyal- भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव भारी कशमकश वाले साबित हुए। हालांकि आखिरकार उन्नति पैनल से मैदान में उतरे गोविंद गोयल ने बाजी मार ली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रगतिशील पैनल से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े तेजकुल पाल सिंह पाली को 191 वोट से हराया। गोविंद गोयल को कुल 1085 वोट मिले जबकि पाली को 894 वोट ही मिल सके। मतदान एक दिन पहले यानि रविवार को हुआ था जिसमें कुल 2000 वोट डाले गए थे। चुनाव के पहले 44 पोस्टल और 39 टेंडर वोट भी डाले गए थे।