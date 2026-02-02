एमपी में ‘बर्फबारी’, कहीं बारिश, मौसम विभाग का नया अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि 2 और 5 फरवरी को पश्चिम-उत्तरी भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव रहेगा। इसका असर एमपी पर दिखेगा। जिसके कारण यहां 10 फरवरी तक कहीं-कहीं बारिश का दौर चलेगा। वहीं प्रदेश में जेट स्ट्रीम हवाओं का असर भी है। रविवार को उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किमी की ऊंचाई पर 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चलीं। इस वजह से एमपी के शहरों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है।