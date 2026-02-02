2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

Budget 2026: एमपी के रेलवे नेटवर्क पर खर्च होंगे 7500 करोड़, इस मंडल को मिलेगा बड़ा गिफ्ट

Railway Budget 2026: रेल बजट 2026 में मध्यप्रदेश के रेल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने पर खास जोर दिया गया है। हादसों की रोकथाम के लिए कवच सिस्टम, सिग्नलिंग और टेलीकॉम को मजबूत किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Feb 02, 2026

railway budget 2026 train safety signalling investment mp news

railway budget 2026 (फोटो- AI )

MP News: देश के आम बजट के साथ रेलवे का बजट (Railway Budget 2026) भी पेश किया गया है। इसमें रेल मुसाफिरों की सुरक्षा पर फोकस रहा है। रेल हादसों को रोकने के लिए मुख्य रेल मार्गों पर कवच (ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम) लगाने के काम को तेज किया जाएगा। रेल अधिकारियों का कहना है इससे रेल एक्सीडेंट की आशंका को काफी हद तक खत्म किया जाएगा। इसके अलावा रेल बजट में इस बार गेज कन्वर्जन की राशी को 4284 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4600 करोड़ रुपए किया है और सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम को पुख्ता करने के लिए 7500 रुपए खर्च होंगे। इसमें कवच सुरक्षा भी शामिल है।

क्या है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम

रेल अधिकारियों का कहना है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक आधुनिक कवच प्रणाली है। इस पर करीब 2012 से प्रयोग चल रहा है। इसे अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) ने तैयार किया है। इससे रेल दुर्घटनाओं की गिनती में कमी आएगी।

पिंक बुक से सामने आएंगी सौगातें

ग्वालियर, आगरा, झांसी, सहित दूसरे स्टेशन को रेल बजट में क्या सौगात मिली है इसका खुलासा पिंक बुक के जारी होने पर सामने आएगा। रेल अधिकारियों के मुताबिक पिंक बुक 2 फरवरी को जारी किए जाने की उम्मीद है। झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंहका कहना है पिंक बुक जारी होने पर पता चलेगा कि एनसीआर को कितना बजट मिला है इसमें ग्वालियर को क्या सहूलियतें मिलीं हैं।

मिलेगा फायदा, यह भी उम्मीद

  • केंद्र सरकार ने बजट में 20 हजार से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता की बात है। जिले में पशु चिक्तिसकों की काफी कमी है। स्थिति यह है कि प्रदेश की सबसे गोशाला में भी पशु नहीं है,ऐसे में जिले को भी डॉक्टर मिलने से काफी फायदा मिलेगा।
  • वीजीएफ/पुंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाया जाएगा। इससे जिले को महिला छात्रावास मिल सकेगा।
  • बजट में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। इसमें जिले में भी दो माध्यमिक विद्यालयों व एक महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाएं खोलने की उम्मीद है।
  • ग्वालियर जिले में भी उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में महिला छात्रावास बनाया जाएगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

IPS प्रमोशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब आईजी पोस्ट के लिए करना होगा ये काम
भोपाल
Union Home Ministry major decision IPS promotions central deputation experience mandatory mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 03:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Budget 2026: एमपी के रेलवे नेटवर्क पर खर्च होंगे 7500 करोड़, इस मंडल को मिलेगा बड़ा गिफ्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Budget 2026

172 कर्मचारियों का अमला, करोड़ों का खर्च फिर भी कार्यालय से 200 मीटर का अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा नगर निगम

nagar nigam madakhalat office
ग्वालियर

मोतीझील पहाड़ी से 33 करोड़ की मुरम चोरी, जुर्माना लगा लेकिन वसूली अब तक शून्य

मोतीझील पहाड़ी के चार सर्वे नंबरों से करीब 33 करोड़ रुपए की मुरम चोरी का मामला सामने आया है।
समाचार

प्रिंस यादव और दामिनी शर्मा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर ग्वालियर को गौरवान्वित किया

भोपाल में 28 से 30 जनवरी तक आयोजित खेलो एमपी बॉक्सिंग टूर्नामेंट
ग्वालियर

अंतरमहाविद्यालयीन क्रॉस-कंट्री प्रतियोगिता

आखिरी वक्त पर पत्र जारी करने का असर
ग्वालियर

कोहरे में भटका ट्रक, पहाड़ी ढलान से फिसलकर दीवार में घुसा

घने कोहरे और जर्जर सड़क के चलते शनिवार सुबह कैंसर पहाड़िया क्षेत्र में बड़ा हादसा होते-होते टल गया।
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.