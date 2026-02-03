टीआई ने विक्षिप्त महिला के लिए बुलाया खाना, साथ में जमीन पर बैठे और एक ही थाली में खाई रोटी

Sirol Police- पुलिस को प्राय: सख्ती के लिए ही याद किया जाता है। अक्सर उनकी संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मंगलवार को पुलिसकर्मियों की इसी भावना का दिल को छू लेनेवाला नजारा दिखाई दिया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मानसिक रूप से ​विक्षिप्त एक महिला के लिए पुलिस अधिकारी ने न केवल खाना बुलाया बल्कि उन्हीं की थाली में साथ में ही बैठकर खुद ने भी भोजन किया। म​हिला भूख से बेहाल थी और इधर उधर घूम रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो महिला को भरपेट भोजन कराया और इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा। पुलिसकर्मियों की इस इंसानियत और संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं।