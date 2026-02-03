3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

टीआई ने विक्षिप्त महिला के लिए बुलाया खाना, साथ में जमीन पर बैठे और एक ही थाली में खाई रोटी

Sirol Police- मानसिक बीमारी के कारण खाना नहीं खा रही थी महिला, टीआई ने बहलाकर कराया भरपेट भोजन

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Feb 03, 2026

Gwalior's Sirol TI Govind Bagoli ate bread with a mentally ill woman

Gwalior's Sirol TI Govind Bagoli ate bread with a mentally ill woman

Sirol Police- पुलिस को प्राय: सख्ती के लिए ही याद किया जाता है। अक्सर उनकी संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मंगलवार को पुलिसकर्मियों की इसी भावना का दिल को छू लेनेवाला नजारा दिखाई दिया। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मानसिक रूप से ​विक्षिप्त एक महिला के लिए पुलिस अधिकारी ने न केवल खाना बुलाया बल्कि उन्हीं की थाली में साथ में ही बैठकर खुद ने भी भोजन किया। म​हिला भूख से बेहाल थी और इधर उधर घूम रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो महिला को भरपेट भोजन कराया और इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा। पुलिसकर्मियों की इस इंसानियत और संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं।

अभी तक आपने पुलिस का डराने धमकाने वाला रूप देखा होगा लेकिन मंगलवार को ग्वालियर के सिरोल इलाके में पुलिस का दिल को छू लेने वाला रूप सामने आया। यहां मानसिक रूप से कमजोर एक महिला भूख से परेशान थी। बात पुलिस तक जा पहुंची। विक्षिप्त महिला भूख से बेहाल है - यह सुनकर सिरोल थाने के टीआई गोविंद बगोली खुद स्टाफ के साथ उसके पास पहुंच गए। उसके लिए खाना बुलाया और प्रेमपूर्वक भोजन कराया।

बहलाकर खाना खिलाते रहे टीआई

ग्वालियर के पत्रिका रिपोर्टर पुनीत श्रीवास्तव बताते हैं कि महिला खुद को यूपी के बांदा की रहने वाली बता रही थी और बार-बार बोल रही थी कि उसे भूख लगी है। सिरोल टीआई गोविंद बगोली ने उसके लिए थाली में भोजन परोसा लेकिन वह खाने को तैयार नहीं हुई। तब टीआई बगोली ने उसे बहन बताकर उसकी ही थाली में से रोटी खाना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला ने टीआई को धमकाने की कोशिश भी की लेकिन वह उसे बहलाकर साथ में खाना खिलाते रहे।

भूखी प्यासी घूम रही थी

पुलिसकर्मियों ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार महिला अपना नाम आरती बता रही है। उत्तरप्रदेश के बांदा जिला की रहनेवाली यह महिला मॉडल टाउन और आसपास के क्षेत्र में भूखी प्यासी घूम रही थी। सिरोल पुलिस को सूचना मिली तो पुलिसकर्मियों ने उसे बैठाकर भरपेट भोजन कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 03:20 pm

Published on:

03 Feb 2026 03:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / टीआई ने विक्षिप्त महिला के लिए बुलाया खाना, साथ में जमीन पर बैठे और एक ही थाली में खाई रोटी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निगम परिषद बना टकराव का अखाड़ा, अफसरशाही बनाम जनप्रतिनिधि आमने-सामने, दो जेडओ का वेतन रोका

nagar nigam parishad 2026
ग्वालियर

नई या 15 साल से कम पुरानी बसों की व्यवस्था नहीं की, तो उनके परमिट स्थायी रूप से निरस्त कर दिए जाएंगे।

परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है
ग्वालियर

इन 4 बड़े रेलवे स्टेशन का होगा री-डेवलपमेंट, लगेंगे ‘एस्केलेटर’ और ‘लिफ्ट’

railway stations
ग्वालियर

‘सौरभ नहीं रहा…जल्दी घर आ जाओ…’ 10 साल के बच्चे ने लगाई फांसी

Suicide case
ग्वालियर

विद्यार्थियों को आठ बजे पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र पर, प्रश्न पत्र उठाने से लेकर केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया की सेल्फी करनी होगी अपलोड

कलेक्टर ने ली बैठक, जिला पंचायत सीईओ बनाए नोडल अधिकारी
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.