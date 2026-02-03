’30 स्थायी-अस्थायी’ क्षेत्रों की सूची तैयार, अब अतिक्रमण पर होगा एक्शन

गिरवाई स्थित गड्ढे वाला मोहल्ला, इमली नाका की संकरी गलियां, सिरोल-हुरावली, फूटी कॉलोनी, महलगांव, तारागंज, ढोली बुआ का पुल, जलाल खां की गोठ, नई सड़क, गैंडे वाली सड़क, रामदासघाटी, सत्यनारायण की टेकरी, आपागंज से पंचमुखी हनुमान मंदिर मार्ग, अवाडपुरा, नाका चंद्रवदनी की गली नंबर 1 से 8, सेवा नगर, नूरगंज, घसमंडी, दुल्लपुर, गौतम नगर, माधौपुरा, घोसीपुरा, त्यागी मोहल्ला सहित अन्य स्थान शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटने से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आपात स्थिति में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की आवाजाही भी आसान हो सकेगी।