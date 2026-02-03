ग्वालियर स्टेशन को मिली 100 करोड़ की सौगात

ग्वालियर. रेल बजट में इस बार झांसी मंडल के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सोमवार को पिंक बुक जारी होते ही सौगातों का पिटारा खुल गया। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के लिए 2598.93 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.85 प्रतिशत अधिक है। इस बजट से स्टेशन से लेकर रेल पटरियों तक विकास कार्यों को गति मिलेगी। रेल बजट के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्वालियर-श्योपुरकलां आमान परिवर्तन परियोजना (कोटा तक विस्तार सहित) के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि बजट से यह साफ हो गया है कि अब विकास योजनाएं फाइलों में नहीं अटकेंगी, बल्कि धरातल पर काम होता दिखेगा।