5 मिनट का सफर 30 मिनट में, बदहाल सड़क और अतिक्रमण से हलकान लोग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जाम की सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे अतिक्रमण है। ठेलों की लंबी कतारों और दुकानों के सामने खड़े वाहनों ने सड़क की चौड़ाई आधी से भी कम कर दी है। ऊपर से बेतरतीब पार्किंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई बार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को भी निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है।