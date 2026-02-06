Bundi : वीडीओ की कमी से होगी परेशानी, 88 पंचायतों में देना होगा अतिरिक्त कार्यभार

बूंदी. ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों [वीडीओ] पर आने वाले समय में काम का बोझ और बढऩे वाला है। जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद प्रशासन के सामने उनके कामकाज के संचालन के लिए चुनौती पैदा हो गई है। हाल ही जिले में 60 नई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। पंचायतीराज का पूरा संचालन विकास अधिकारी और वीडीओ के भरोसे चलता है, जबकि जिले में पहले से ही 28 ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं। अब 60 नई पंचायतों के लिए इतने ही नए वीडीओ और स्टाफ की आवश्यकता होगी। ऐसे में कुल 88 पदों की कमी ने प्रशासन के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। चुनाव नजदीक होने के कारण नई भर्तियां फिलहाल असंभव मानी जा रही हैं। ऐसे में आगामी समय में इन पंचायतों का संचालन अतिरिक्त कार्यभार के भरोसे ही करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्थिति विकट जरूर है, लेकिन समाधान किया जाएगा।