Bundi : 85 हजार उपभोक्ताओं को गर्मी में भी नहीं मिलेगा चंबल का पानी

यह होना था कार्य

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आरोली से पाइपलाइन से पानी मुख्य जल शोधन संयंत्र जाखोली तक पहुंचेगा।जाखोली से बड़ानयागांव के निकट बने पंप हाउस तक पानी पहुंचेगा। यहां से दो रूट तय किए हैं। कुल 69 टंकियां बनाई गई है। एवं छह पंप हाउस का निर्माण हुआ है।हिण्डोली, दबलाना, बांसी, देई, नैनवां में पंप हाउस रहेंगे, जिनमें से हिण्डोली पंप हाउस से 12 टंकियां, बांसी से 10, दबलाना से 10, देई से 6 व नैनवां से 10 टंकिया में जलापूर्ति की जाएगी। बड़ानयागांव से हिण्डोली, पेचकी बावड़ी सहित अन्य क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। वहीं बड़ा नयागांव से अलोद दबलाना होते हुए बांसी, देई नैनवां तक पानी पहुंचाया जाएगा।