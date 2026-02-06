रामकथा बंदोबस्त में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, स्कूल बंद होने के कगार पर आया… पहले कुत्ते पकड़ने में लगे थे टीचर

Rajasthan Teachers Duty Controversy: राजस्थान के बूंदी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य को संवारने वाले सरकारी शिक्षकों को 'रामकथा' के आयोजन में व्यवस्थाएं संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। बांसी गांव स्थित अंबिका माता मंदिर में आयोजित नौ दिवसीय रामकथा में शिक्षकों की तैनाती के इस आदेश ने न केवल शिक्षक संगठनों में रोष पैदा किया, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। मामला बढ़ता देख और विधानसभा में विपक्ष के तीखे हमलों के बाद आखिरकार प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इससे पहले कुत्ते पकड़ने और भगाने में भी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है।