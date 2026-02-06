6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

रामकथा बंदोबस्त में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, स्कूल बंद होने के कगार पर आया… पहले कुत्ते पकड़ने में लगे थे टीचर

Bundi Ram Katha Controversy: बांसी गांव स्थित अंबिका माता मंदिर में आयोजित नौ दिवसीय रामकथा में शिक्षकों की तैनाती के इस आदेश ने न केवल शिक्षक संगठनों में रोष पैदा किया, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Jayant Sharma

Feb 06, 2026

Bundi Teachers Controversy

Rajasthan Teachers Duty Controversy: राजस्थान के बूंदी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बच्चों के भविष्य को संवारने वाले सरकारी शिक्षकों को 'रामकथा' के आयोजन में व्यवस्थाएं संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। बांसी गांव स्थित अंबिका माता मंदिर में आयोजित नौ दिवसीय रामकथा में शिक्षकों की तैनाती के इस आदेश ने न केवल शिक्षक संगठनों में रोष पैदा किया, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया। मामला बढ़ता देख और विधानसभा में विपक्ष के तीखे हमलों के बाद आखिरकार प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इससे पहले कुत्ते पकड़ने और भगाने में भी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, बूंदी के बांसी में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक नौ दिवसीय रामकथा और महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए नैनवा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) ने 2 फरवरी को एक लिखित आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत पांच सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी 5 दिनों के लिए कथा स्थल पर लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, संबंधित स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए थे कि वे इन शिक्षकों को तुरंत शिक्षण कार्य से मुक्त कर कथा स्थल पर रिपोर्ट करने के लिए कहें।

विधानसभा में गूँजा मुद्दा: डोटासरा का तीखा हमला

जैसे ही यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे राजस्थान विधानसभा में जोर-शोर से उठाया। डोटासरा ने भजनलाल सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि क्या अब शिक्षकों का काम स्कूलों में पढ़ाना छोड़कर धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था करना रह गया है?
"शिक्षा मंत्री कभी शिक्षकों को कुत्ता पकड़ने की ड्यूटी में लगा देते हैं, तो कभी रामकथा में। इस तरह के फैसलों से प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।" - गोविंद सिंह डोटासरा

मचा बवाल तो विभाग ने दी सफाई

शिक्षक संगठनों और विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद बूंदी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि यह आदेश "लिपिकीय त्रुटि" या गलती के कारण जारी हो गया था। आदेश जारी करने वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद बुधवार को शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त कर दी गई और उन्हें वापस स्कूलों में लौटने के निर्देश दिए गए।

मुख्य हाइलाइट्स:

स्थान: अंबिका माता मंदिर, बांसी (बूंदी).
अवधि: 30 जनवरी से 7 फरवरी (शिक्षकों की ड्यूटी 2 फरवरी को लगी थी).
विवाद का कारण: निजी धार्मिक आयोजन में सरकारी शिक्षकों की तैनाती.
नतीजा: भारी विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद आदेश वापस.

यह घटना एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने की बहस को तेज कर गई है। फिलहाल, सभी शिक्षक वापस स्कूलों में लौट चुके हैं और विभाग ने भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया है।

ये भी पढ़ें

अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके !…पहले 8 बजे होते थे बंद
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रामकथा बंदोबस्त में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, स्कूल बंद होने के कगार पर आया… पहले कुत्ते पकड़ने में लगे थे टीचर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलक्टर से मार्गदर्शन लेंगे

Bundi : दस वर्ष बाद भी नहीं मिल पाए पट्टे, किया प्रदर्शन
बूंदी

डडवाडा विद्यालय का मामला : जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान

Bundi : मौके पर चार साल से शौचालय निर्माण अधूरा, प्रगति रिपोर्ट में कार्य हो गया पूरा
बूंदी

Bundi : तालेड़ा पंचायत समिति के कर्मचारियों का वेतन रोका

तालेड़ा पंचायत समिति के कर्मचारियों का वेतन रोका
बूंदी

निजी भवन के बरामदे में संचालित हो रहा है विद्यालय

Bundi : ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर स्कूल के लिए लगाया टीनशेड
बूंदी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू की कवायद, बच्चों को मिलेगा स्कूल जैसा माहौल

Bundi : 247 किराए के भवन से स्कूलों में पहुंचेंगे आंगनबाड़ी के नौनिहाल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.