अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके…पहले 8 बजे होते थे बंद

नई नीति की सबसे बड़ी चर्चा शराब की दुकानों के समय को लेकर है। वर्तमान में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती हैं। हालांकि, नई पॉलिसी में सरकार ने समय की समीक्षा (Review) का अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा सकता है।