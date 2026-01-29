अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके…पहले 8 बजे होते थे बंद

प्रतीकात्मक चित्र
Rajasthan New Excise Policy 2025-29: राजस्थान सरकार ने नई आबकारी एवं मदिरा नीति (2025-29) में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस नीति के लागू होते ही 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब और बीयर पीना महंगा होने जा रहा है। आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण अब प्रति बोतल 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की वृद्धि तय मानी जा रही है।
नई नीति की सबसे बड़ी चर्चा शराब की दुकानों के समय को लेकर है। वर्तमान में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती हैं। हालांकि, नई पॉलिसी में सरकार ने समय की समीक्षा (Review) का अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा सकता है।
वित्त विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, मौजूदा ठेकों की 'लाइसेंस रिन्युअल गारंटी फीस' में इजाफा किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ठेकेदारों को अब अपनी दुकान बचाने के लिए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा शराब बेचनी होगी।
आबकारी नीति में संशोधनों के बाद, आज सवेरे 11:30 बजे उदयपुर में आबकारी आयुक्त एक महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, वित्तीय सलाहकार और सभी जोन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहाँ राजस्व लक्ष्यों और दुकानों के बंदोबस्त की रणनीति तैयार की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग