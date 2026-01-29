29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके…पहले 8 बजे होते थे बंद

Rajasthan Liquor News : आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण अब प्रति बोतल 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की वृद्धि तय मानी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Jayant Sharma

Jan 29, 2026

प्रतीकात्मक चित्र

Rajasthan New Excise Policy 2025-29: राजस्थान सरकार ने नई आबकारी एवं मदिरा नीति (2025-29) में बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस नीति के लागू होते ही 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब और बीयर पीना महंगा होने जा रहा है। आबकारी ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण अब प्रति बोतल 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की वृद्धि तय मानी जा रही है।

क्या रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके?

नई नीति की सबसे बड़ी चर्चा शराब की दुकानों के समय को लेकर है। वर्तमान में दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती हैं। हालांकि, नई पॉलिसी में सरकार ने समय की समीक्षा (Review) का अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों का समय 2 घंटे बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा सकता है।

ठेकेदारों पर बढ़ा बिक्री का दबाव

वित्त विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, मौजूदा ठेकों की 'लाइसेंस रिन्युअल गारंटी फीस' में इजाफा किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ठेकेदारों को अब अपनी दुकान बचाने के लिए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा शराब बेचनी होगी।

आज उदयपुर में अहम बैठक

आबकारी नीति में संशोधनों के बाद, आज सवेरे 11:30 बजे उदयपुर में आबकारी आयुक्त एक महत्वपूर्ण रिव्यू बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, वित्तीय सलाहकार और सभी जोन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहाँ राजस्व लक्ष्यों और दुकानों के बंदोबस्त की रणनीति तैयार की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल बंद होगा या मिलेगी राहत? छात्रा अमायरा की मौत के बाद हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा एक्शन
जयपुर
Amayra death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके…पहले 8 बजे होते थे बंद
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

375 साल पुरानी महाराणा प्रताप की दुर्लभ राजसी तस्वीर आई सामने, अब 2045 में बनेगा ऐसा अनूठा संयोग

Maharana Pratap Punytithi
उदयपुर

UGC के विरोध में राजस्थान के इस शहर में बवाल, PM मोदी के खिलाफ लगे नारे, भाजपा नेता ने कही ऐसी बात

protest against UGC Regulation
उदयपुर

Rajasthan: मंच से संबोधित करते पूर्व सरपंच को आया हार्ट अटैक, CPR देने पर भी नहीं बची जान

पूर्व सरपंच को सीपीआर देते शिक्षक, पत्रिका फोटो
उदयपुर

Udaipur: लौकी के एक निवाले से कर्नल दंपती की जान पर बन आई, फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार

फूड पॉइजनिंग के शिकार कर्नल दंपती, पत्रिका फोटो
उदयपुर

गुड़गांव में की 4 साल नौकरी, जाम को देखकर उदयपुर के युवा को आया आइडिया, अब इस नवाचार से बदल सकती है आपातकालीन सेवाओं की तस्वीर

drone based medical supply services
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.