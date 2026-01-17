जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल बंद होगा या मिलेगी राहत? छात्रा अमायरा की मौत के बाद हाईकोर्ट ने लिया ये बड़ा एक्शन

सीबीएसई ने सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को आधार मानते हुए स्कूल की कक्षा 9 से 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ स्कूल के अधिवक्ता रचित शर्मा ने अदालत में दलील दी कि छात्रा की मौत एक आत्महत्या थी, जिसके लिए पूरी तरह स्कूल को जिम्मेदार ठहराकर मान्यता रद्द करना गलत है। स्कूल का कहना है कि अचानक लिए गए इस फैसले से स्कूल के सैंकड़ों छात्र मानसिक तनाव में हैं और बोर्ड परीक्षाओं के करीब होने के कारण उनका भविष्य दांव पर लगा है।