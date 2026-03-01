BSTC: राजस्थान प्री-डीएलएड 2026: आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका, 13 से 19 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल

कार्यालय समन्वयक, प्री-डीएलएड परीक्षा 2026 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में संचालित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों में D.El.Ed. (सामान्य/संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई अभ्यर्थियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन का अवसर दिया गया है।