IMD Alert 12 March: राजस्थान में 12 मार्च से तापमान में राहत, 14-15 मार्च को आंधी और हल्की बारिश के आसार

Rajasthan Rain Forecast: जयपुर. राजस्थान में इन दिनों गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 6 से 8 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले तीन से चार दिन तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।