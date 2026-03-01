LPG Supply: जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई, एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता

Gas Cylinder Supply: जयपुर. राजस्थान में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण तक प्रभावी निगरानी की जाए।