एई सिविल भर्ती परीक्षा घोटाला: SOG ने किया एक और आरोपी को गिरफ्तार, कई राज्यों की परीक्षाओं में सक्रिय रहा आरोपी

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि हरियाणा निवासी अजीत कुमार मणिहार को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरपीएससी की ओर से 21 मई 2023 को आयोजित परीक्षा के अभिलेखों की जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इन्द्राज सिंह की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। जांच में पता चला कि प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर यह षड्यंत्र रचा गया। इस संबंध में एसओजी थाना जयपुर में वर्ष 2024 में मामला दर्ज किया गया था।