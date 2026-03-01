11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Day: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाया जाएगा राजस्थान दिवस, 14 से 19 मार्च तक होंगे भव्य कार्यक्रम

Rajasthan Cultural Program: राजस्थान दिवस 2026: जालोर में होगा मुख्य समारोह, प्रदेशभर में सांस्कृतिक व जनकल्याणकारी आयोजन। ‘विकसित राजस्थान रन’ से होगी शुरुआत, छह दिन तक प्रदेश में होंगे विविध कार्यक्रम।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 11, 2026

Rajasthan Diwas 2026: Photo AI

Rajasthan Day Celebration 2026: राजस्थान में इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पिछले वर्ष से इस तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। इसी क्रम में इस बार भी राज्य सरकार 14 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेशभर में विभिन्न जनकल्याणकारी, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में आयोजित होगा।

कार्यक्रमों की शुरुआत

14 मार्च से सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ होगी। इस दौरान जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम और सभी जिलों में जिला स्तरीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

15 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय ‘विकसित राजस्थान रन’ का आयोजन किया जाएगा, जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी विकसित राजस्थान रन का आयोजन होगा।

इसी दिन ‘राजस्थान को जानें’ डिजिटल क्विज का शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर में ओडीओपी मेला और प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय उद्घाटन भी होगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली स्थित Bikaner House में पांच दिवसीय राजस्थान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।

16 मार्च को डूंगरपुर के Beneshwar Dham में ‘राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस’ मनाया जाएगा। इसमें जनजातीय कला, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और विकास कार्यों का शिलान्यास होगा।

17 मार्च को जयपुर में ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस’ के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

18 मार्च को ‘किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस’ के तहत किसानों और पशुपालकों से संवाद, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम को प्रदेशभर के राजकीय मंदिरों में महाआरती होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

19 मार्च को जालोर में राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसमें लाभार्थी सम्मेलन, संवाद कार्यक्रम और विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस उत्सव का समापन होगा।

ये भी पढ़ें

IMD Alert 12 March: राजस्थान में 12 मार्च से तापमान में राहत, 14-15 मार्च को आंधी और हल्की बारिश के आसार
जयपुर
IMD Warning, CG Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Day: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाया जाएगा राजस्थान दिवस, 14 से 19 मार्च तक होंगे भव्य कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

BSTC: राजस्थान प्री-डीएलएड 2026: आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका, 13 से 19 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल

Rajasthan BSTC Pre DElEd Result 2025
जयपुर

LPG Supply: जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई, एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता

Lpg Gas News
जयपुर

IMD Alert 12 March: राजस्थान में 12 मार्च से तापमान में राहत, 14-15 मार्च को आंधी और हल्की बारिश के आसार

IMD Warning, CG Weather Update
जयपुर

एई सिविल भर्ती परीक्षा घोटाला: SOG ने किया एक और आरोपी को गिरफ्तार, कई राज्यों की परीक्षाओं में सक्रिय रहा आरोपी

sog
जयपुर

रसोई गैस: CM भजनलाल ने दिए निर्देश; कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, फूड डिपार्टमेंट के कार्मिकों के अवकाश निरस्त

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.