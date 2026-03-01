Rajasthan Day: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर मनाया जाएगा राजस्थान दिवस, 14 से 19 मार्च तक होंगे भव्य कार्यक्रम

Rajasthan Day Celebration 2026: राजस्थान में इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पिछले वर्ष से इस तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। इसी क्रम में इस बार भी राज्य सरकार 14 मार्च से 19 मार्च तक प्रदेशभर में विभिन्न जनकल्याणकारी, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में आयोजित होगा।