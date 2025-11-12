क्या अब खुलेगा अमायरा की मौत का राज, सामने आया नया अपडेट, डिप्टी सीएम मिलने पहुंची… पिता ने फोन में दिखाए सबूत

Photo - Patrika
राजधानी जयपुर के चर्चित अमायरा मामले में नया अपडेट आया है। डिप्टी सीएम और कुछ अधिकारी अमायरा के माता-पिता से मिलने पहुंचे और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मामले में करीब दस दिन का समय बीत गया है लेकिन ज्यादा कुछ अपडेट सामने नहीं आया है। पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की है। मामले की जांच मानसरोवर थाना पुलिस के जिम्मे है। डिप्टी सीएम से पहले अमायरा के परिवार से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मुलाकात कर चुके हैं।
जानकारी सामने आई कि अमायरा की मौत के बाद कल डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके परिवार से मिलने पहुंची थीं। इस दौरान माता-पिता ने इंसाफ दिलाने की बात कही। पिता ने अपने मोबाइल फोन से काफी सारी जानकारी डिप्टी सीएम के साथ शेयर की और तमाम घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दीं। अमायरा की मां ने भी उस दिन हुए घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी डिप्टी सीएम को दी और स्कूल संचालकों की लापरवाही के बारे में भी बातचीत की।
उल्लेखनीय है कि कक्षा चार में पढ़ने वाली नौ साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद कुछ सीसीटीवी वीडियो और कुछ ऑडियो सामने आए थे। कक्षा के ही कुछ बच्चों पर बुलिंग करने के आरोप लगे थे। फोरेसिंक टीम ने मौके पर से सबूत जुटाए थे। कुछ दिन पहले का एक ऑडियो भी अमायरा का परिवार सामने लाया था, जिसमें अमायरा स्कूल नहीं जाने की जिद कर रही थी। इस तमाम घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सवालों के अभी भी जवाब नहीं मिल सके हैं। अमायरा की मौत के मामले में दस दिन में फिलहाल किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है।
