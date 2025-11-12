Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

क्या अब खुलेगा अमायरा की मौत का राज, सामने आया नया अपडेट, डिप्टी सीएम मिलने पहुंची… पिता ने फोन में दिखाए सबूत

Dpt CM Meet To Amayra Family: डिप्टी सीएम से पहले अमायरा के परिवार से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मुलाकात कर चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 12, 2025

Photo - Patrika

राजधानी जयपुर के चर्चित अमायरा मामले में नया अपडेट आया है। डिप्टी सीएम और कुछ अधिकारी अमायरा के माता-पिता से मिलने पहुंचे और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मामले में करीब दस दिन का समय बीत गया है लेकिन ज्यादा कुछ अपडेट सामने नहीं आया है। पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की है। मामले की जांच मानसरोवर थाना पुलिस के जिम्मे है। डिप्टी सीएम से पहले अमायरा के परिवार से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मुलाकात कर चुके हैं।

जानकारी सामने आई कि अमायरा की मौत के बाद कल डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनके परिवार से मिलने पहुंची थीं। इस दौरान माता-पिता ने इंसाफ दिलाने की बात कही। पिता ने अपने मोबाइल फोन से काफी सारी जानकारी डिप्टी सीएम के साथ शेयर की और तमाम घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दीं। अमायरा की मां ने भी उस दिन हुए घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी डिप्टी सीएम को दी और स्कूल संचालकों की लापरवाही के बारे में भी बातचीत की।

उल्लेखनीय है कि कक्षा चार में पढ़ने वाली नौ साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद कुछ सीसीटीवी वीडियो और कुछ ऑडियो सामने आए थे। कक्षा के ही कुछ बच्चों पर बुलिंग करने के आरोप लगे थे। फोरेसिंक टीम ने मौके पर से सबूत जुटाए थे। कुछ दिन पहले का एक ऑडियो भी अमायरा का परिवार सामने लाया था, जिसमें अमायरा स्कूल नहीं जाने की जिद कर रही थी। इस तमाम घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सवालों के अभी भी जवाब नहीं मिल सके हैं। अमायरा की मौत के मामले में दस दिन में फिलहाल किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 08:57 am

Published on:

12 Nov 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / क्या अब खुलेगा अमायरा की मौत का राज, सामने आया नया अपडेट, डिप्टी सीएम मिलने पहुंची… पिता ने फोन में दिखाए सबूत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस ने राजस्थान की दो महिला नेताओं पर जताया भरोसा, सौंपी अहम जिम्मेदारियां

Rajasthan Congress
जयपुर

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकी, सामने आया हैरान करने वाला राजस्थान कनेक्शन

जयपुर

GRAP-3 : राजस्थान के इन 2 जिलों में ग्रैप-3 लागू, ये रहेगी पाबंदियां

Pollution-in-Alwar
जयपुर

Jaipur News: जोधपुर की शिक्षिका ने दी सुसाइड की चेतावनी, इकलौती संतान की मौत को बताया मर्डर, बोली ‘कॉल-चैट डिलीट करके बेटे का घोंटा गला’

जयपुर

Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.