क्या अब खुलेगा अमायरा की मौत का राज, सामने आया नया अपडेट, डिप्टी सीएम मिलने पहुंची… पिता ने फोन में दिखाए सबूत

उल्लेखनीय है कि कक्षा चार में पढ़ने वाली नौ साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद कुछ सीसीटीवी वीडियो और कुछ ऑडियो सामने आए थे। कक्षा के ही कुछ बच्चों पर बुलिंग करने के आरोप लगे थे। फोरेसिंक टीम ने मौके पर से सबूत जुटाए थे। कुछ दिन पहले का एक ऑडियो भी अमायरा का परिवार सामने लाया था, जिसमें अमायरा स्कूल नहीं जाने की जिद कर रही थी। इस तमाम घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सवालों के अभी भी जवाब नहीं मिल सके हैं। अमायरा की मौत के मामले में दस दिन में फिलहाल किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है।