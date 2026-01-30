30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान में फरवरी में बिजली बिल मारेगा करंट; ‘फ्यूल सरचार्ज’ की वसूली के आदेश, जानें कितना बढ़ेगा बि​जली बिल

Fuel surcharge in electricity bill:राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारने वाला है। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर ​डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे/यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 30, 2026

नवंबर में बिजली खर्च पर फरवरी माह के बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज की वसूली, पत्रिका फोटो

नवंबर में बिजली खर्च पर फरवरी माह के बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज की वसूली, पत्रिका फोटो

Fuel surcharge in electricity bill:राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारेगा। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर ​डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे/यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा। यह सरचार्ज सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा।

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (आरईआरसी) की ओर से टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें विनियम 2025 के तहत आदेश दिया गया है। जयपुर डिस्कॉम एसई (कॉमर्शियल) टीसी सिंघल ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार गत नवंबर में खर्च बिजली के लिए आगामी फरवरी में वसूली की जाएगी। 'आधार ईंधन अधिभार' 20 पैसे प्रति यूनिट अधिक वसूल किया जाने का आदेश है।

ऊर्जा प्रभार पर ही होना चाहिए अधिभार

बिजली उपभोक्ताओं से बेस फ्यूल सरचार्ज की दर प्रति यूनिट वसूली जा रही है। गत वर्ष तक त्रैमासिक ईंधन अधिभार की वसूली भी रुपए प्रति यूनिट से की जाती थी, लेकिन अप्रेल 2025 से मासिक 'ईंधन विद्युत क्रय समायोजन अधिभार' की दर रुपए प्रति यूनिट के बजाय ऊर्जा प्रभार और स्थाई प्रभार पर प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। अतिरिक्त ईंधन और विद्युत क्रय व्यय केवल ऊर्जा प्रभार को प्रभावित करता है। ऐसे में ईंधन अधिभार केवल ऊर्जा प्रभार पर ही लगना चाहिए। स्थायी प्रभार पर भी इसमें जोड़ना अनुचित है।

नए आदेश में इनका जिक्र

  • गत नवम्बर के खपत माह के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज 0.01 प्रतिशत लागू किया है, जो गत दिसम्बर के एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज पर वसूला जाएगा।
  • सरचार्ज की राशि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं से नवंबर की खपत में दी गई बिजली पर वसूला जाएगा। सरचार्ज की दरों की ऑडिटर आरटीपी एंड कंपनी की ओर से की जाएगी।
  • घरेलू उपभोक्ताओं से 100 यूनिट/माह तक की खपत पर 70 पैसे/यूनिट और शेष घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से 1 रुपए/यूनिट का रेगुलेटरी सरचार्ज पहले से ही लिया जा रहा है।
  • यह सरचार्ज आयोग टैरिफ विनियम के अनुसार लगने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज का संयोजन है। इसलिए, यह सरचार्ज उपभोक्ताओं से अलग से नहीं लिया जाएगा।
  • जिन उपभोक्ताओं से दिसम्बर के बिलिंग माह के दौरान शून्य खपत या नेट निर्यात के कारण फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज नहीं लिया जा सका उनसे लिया जाएगा।
  • जिन उपभोक्ताओं की रेगुलेटरी सरचार्ज की वसूली फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज राशि से कम है, ऐसा नहीं वसूला गया सरचार्ज फरवरी के बिलिंग माह में लिया जाएगा।

सब्सिडी के मामले में करेंगे गणना

  • जयपुर डिस्कॉम मुख्य लेखा अधिकारी से सब्सिडी का दावा करने के लिए कृषि और सब्सिडाइज्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में सरचार्ज की राशि की गणना करेंगे।
  • नियामक आयोग के अनुसार लेखांकन उद्देश्य के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की कटौती के बाद वसूले गए रेगुलेटरी सरचार्ज की राशि की भी गणना करेंगे।

एक्सपर्ट ये बोले…

गत नवंबर में अधिक वसूल 'ईंधन अधिभार' राशि का समायोजन नहीं हुआ है। आदेश में 'गणना प्रपत्र में स्रोत वार बिजली खरीद और स्वीकृत दर भी संलग्न नहीं की है। इसके लिए डिस्कॉम्स चेयरमैन से पत्राचार किया है। इस साल में 'मासिक ईंधन अधिभार' की दर लगातार 'आधार ईंधन अधिभार' से कम आ रही है। अप्रेल से नवम्बर 2025 तक की निर्धारित 'ईंधन अधिभार' की दर को भी केवल ऊर्जा प्रभार पर ही रुपए प्रति यूनिट में निर्धारित करना चाहिए। ऐसे में अप्रेल से अक्टूबर 2025 तक की गई 1.72 प्रति यूनिट की अधिक वसूली का समायोजन होना चाहिए।
'आधार ईंधन अधिभार' वसूली बंद करने का आदेश भी जल्द जारी होना चाहिए।

  • इंजीनियर येवंती कुमार बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार

ये भी पढ़ें

Udaipur: लौकी के एक निवाले से कर्नल दंपती की जान पर बन आई, फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार
उदयपुर
फूड पॉइजनिंग के शिकार कर्नल दंपती, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 12:12 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में फरवरी में बिजली बिल मारेगा करंट; ‘फ्यूल सरचार्ज’ की वसूली के आदेश, जानें कितना बढ़ेगा बि​जली बिल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खौफनाक इंतकाम: पत्नी को नहीं भेजा तो जीजा ने साले को तड़पा-तड़पाकर मार डाला, मरने के बाद भी पिलाया जहर

Udaipur Gogunda Crime
उदयपुर

अब दो घंटे एक्सट्रा खुलेगी मधुशाला ! …सवेरे 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके…पहले 8 बजे होते थे बंद

उदयपुर

375 साल पुरानी महाराणा प्रताप की दुर्लभ राजसी तस्वीर आई सामने, अब 2045 में बनेगा ऐसा अनूठा संयोग

Maharana Pratap Punytithi
उदयपुर

UGC के विरोध में उदयपुर में प्रदर्शन, PM मोदी के खिलाफ लगे नारे, भाजपा नेता ने कही ऐसी बात

protest against UGC Regulation
उदयपुर

Rajasthan: मंच से संबोधित करते पूर्व सरपंच को आया हार्ट अटैक, CPR देने पर भी नहीं बची जान

पूर्व सरपंच को सीपीआर देते शिक्षक, पत्रिका फोटो
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.