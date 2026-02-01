Sachin Pilot : केंद्र सरकार सब्सिडी और मदद में करे इजाफा, सचिन पायलट बोले- लगातार बढ़ रही है महंगाई

Sachin Pilot : कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। शादी ब्याह का समय है, लोगों की पहुंच से सारी चीजें बाहर जा रहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत सारा विकास हो रहा है। पर बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो इस विकास से वंचित रहा है। करोड़ों ऐसे लोग है जो सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहते हैं और सरकार की मदद पर। तो मुझे लगता है कि सरकार सब्सिडी और मदद में इजाफा करे।