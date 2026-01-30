Rajasthan : भाजपा ने बनाए 41 प्रवक्ता-पैनलिस्ट, कांग्रेस से भाजपा आईं ज्योति खंडेलवाल को भी मिली जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। फोटो पत्रिका
Rajasthan : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 41 प्रवक्ता और पैनलिस्ट की घोषणा की है। इस टीम में कांग्रेस से भाजपा में आईं ज्योति खंडेलवाल को भी शामिल किया गया है। हालांकि 41 की इस सूची में कौन पैनलिस्ट होगा और कौन प्रवक्ता? ये स्पष्ट नहीं किया गया है। भाजपा इन चेहरों को मीडिया डिबेट में भेजेगी। ज्योति के अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुमन शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं।
प्रदेश में विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देने के लिए भाजपा ने अपनी मीडिया टीम को और मज़बूत किया है। यह सूची प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी की ओर से जारी की गई है। इसमें संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं, युवा चेहरों और महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है, ताकि पार्टी का पक्ष हर मंच पर मजबूती से रखा जा सके।
घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीणा, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉ मनीषा सिंह, पंकज मेहता, नीरज जैन, इंदिरा चौधरी, राजेंद्र सिंह शेखावत, सूरत सोनी, तन्मय शर्मा, अटल खंडेलवाल, जोगिंदर राजपुरोहित, विकास बारहट, सुमित श्रीमाल, भवानी पाईवाल, विपिन भारद्वाज, महिपाल महला, शिवानी सिकरवाल, अजय पाल सिंह मांडोता, नवीन शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा, आरपी विजय, नामित जैन, अशोक सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, नवनीत राजपुरोहित, मनीष पारीक, नम्रता सिंह, रामु पाराशर, प्रीति शर्मा, जगदीश सैनी, ललित लकवाल, सुरेश ठोलिया और मुकेश रावत के नाम शामिल हैं।
दिल्ली से जयपुर आने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रवक्ता और पैनलिस्टों की बैठक ली थी। साथ ही सभी को निर्देश दिए थे कि वह सरकार का पक्ष टीवी चैनल में मजबूती से रखें। कांग्रेस के भ्रम को तोड़े और जनता को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ सही जानकारी उपलब्ध कराए।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग