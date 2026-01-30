Rajasthan : भाजपा ने बनाए 41 प्रवक्ता-पैनलिस्ट, कांग्रेस से भाजपा आईं ज्योति खंडेलवाल को भी मिली जिम्मेदारी

घोषित सूची में लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पंकज मीणा, सुमन शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, प्रताप राव कौशिक, लक्ष्मीकांत पारीक, पंकज जोशी, शैलेंद्र गुर्जर, सुरेश गर्ग, निमिषा गौड़, डॉ मनीषा सिंह, पंकज मेहता, नीरज जैन, इंदिरा चौधरी, राजेंद्र सिंह शेखावत, सूरत सोनी, तन्मय शर्मा, अटल खंडेलवाल, जोगिंदर राजपुरोहित, विकास बारहट, सुमित श्रीमाल, भवानी पाईवाल, विपिन भारद्वाज, महिपाल महला, शिवानी सिकरवाल, अजय पाल सिंह मांडोता, नवीन शर्मा, एडवोकेट प्रीति शर्मा, आरपी विजय, नामित जैन, अशोक सिंह शेखावत, राजकुमार शर्मा, नवनीत राजपुरोहित, मनीष पारीक, नम्रता सिंह, रामु पाराशर, प्रीति शर्मा, जगदीश सैनी, ललित लकवाल, सुरेश ठोलिया और मुकेश रावत के नाम शामिल हैं।