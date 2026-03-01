Rajasthan MSP Update: 1 अप्रेल से शुरू होगी सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद, जानिए रेट

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण उदय दीप सिंह राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड के अनुसार चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तथा सरसों का 6,200 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। किसानों की सुविधा तथा खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 भी उपलब्ध कराया गया है।