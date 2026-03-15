Alwar Mustard Traders : आईएमडी की चेतावनी से सहमे अलवर कृषि उपज मंडी के सरसों व्यापारी, जानें क्या है मामला

मंडी में बारिश की आशंका के चलते दो दिन काम बंद रखा गया है। इतनी सरसों की आवक हुई है कि उसे सही जगह रखने के लिए या अन्य जगह भेजने के लिए दिन-रात मंडी में काम किया जा रहा है। जहां शुक्रवार को करीब 60 हजार कट्टों की आवक हुई थी अभी आधे सरसों को सुरक्षित जगह रखवाई गई है। आधी सरसों आज शाम तक सुरक्षित जगह रखवा दी जाएगी।