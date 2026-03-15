IAS Officers Declare Assets : राजस्थान के 281 आइएएस ने सम्पति का ब्यौरा किया सार्वजनिक, जानें किस के पास है कितनी प्रॉपर्टी

केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संपत्ति के वार्षिक विवरण से खुलासा हुआ है कि अधिकांश शीर्ष अधिकारियों को अपनी जायदाद से सालाना लाखों रुपए की आय हो रही है। प्रदेश के अधिकांश आइएएस अधिकारियों की सम्पत्ति करोड़ों में है। अफसरों ने संपत्ति विवरण की औपचारिकता पूरी करने के लिए जानकारी तो दी है, लेकिन कई अधिकारियों ने संपत्ति का खरीद मूल्य नहीं दिया तो कई ने वर्तमान मूल्य के कॉलम में डीएलसी दर के अनुसार लिख दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी ऑनलाइन केंद्र सरकार को दी थी। * मूल्य व आय रुपए में