Vasudev Devnani : राजस्थान के मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों की स्पीकर लेंगे ‘क्लास’

विधानसभा सत्रों के दौरान लगाए गए प्रश्नों, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आश्वासन सहित अन्य विषयों पर विभाग समय पर जवाब नहीं देते। इसी को लेकर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी अफसरों को शुक्रवार सुबह 11 बजे बुलाया है। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।