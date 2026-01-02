2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Vasudev Devnani : राजस्थान के मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों की स्पीकर लेंगे ‘क्लास’

Vasudev Devnani : राजस्थान के मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों की स्पीकर वासुदेव देवनानी ‘क्लास’ लेंगे। जानिए क्या है मामला।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 02, 2026

Rajasthan Chief Secretary including more than 35 IAS officers Assembly Speaker Vasudev Devnani will hold a class

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फोटो पत्रिका

Vasudev Devnani : राजस्थान विधानसभा में उठाए गए मुद्दों को लेकर सरकारी विभागों की लेटलतीफी पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताई है। वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों को तलब किया है।

मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों की स्पीकर वासुदेव देवनानी ‘क्लास’ लेंगे। मामला यह है कि इस सरकार के दो सत्रों के कई प्रश्नों के जवाब अभी भी विधानसभा को नहीं मिले हैं।

विधानसभा सत्रों के दौरान लगाए गए प्रश्नों, विशेष उल्लेख प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आश्वासन सहित अन्य विषयों पर विभाग समय पर जवाब नहीं देते। इसी को लेकर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी अफसरों को शुक्रवार सुबह 11 बजे बुलाया है। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

देर रात तक अपलोड करते रहे जवाब

विधानसभा सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव को पिछले दिनों पत्र लिखकर नाराजगी जताई गई थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तुरंत पेंडेंसी खत्म करने को कहा। शुक्रवार को बैठक तय होने के चलते गुरुवार देर रात तक विभाग के अधिकारी अपनी पेंडेंसी को खत्म करने में जुटे रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Vasudev Devnani : राजस्थान के मुख्य सचिव सहित 35 से ज्यादा आइएएस अफसरों की स्पीकर लेंगे 'क्लास'

