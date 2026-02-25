Polo Cup: राजस्थान पोलो क्लब में आज से राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आगाज

Polo Tournament: जयपुर। गुलाबी नगरी में इन दिनों खेल प्रेमियों के लिए खास उत्साह का माहौल है। ऐतिहासिक राजस्थान पोलो क्लब में चल रहे जयपुर पोलो सीजन 2026 के अंतर्गत बुधवार से राजस्थान टूरिज्म पोलो कप (06 गोल्स) की शुरुआत हो रही है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 1 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश-विदेश के पोलो खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।