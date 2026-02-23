Night Market: राजस्थान के इन 4 बड़े शहरों में 24 घंटे खुलेंगे बाजार, व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार

Tourism Growth: जयपुर। प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 24 घंटे बाजार खोलने की तैयारी में जुट गई है। इस नई व्यवस्था से जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में कारोबार को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ के तहत व्यापारियों को सरल और पारदर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।