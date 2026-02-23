Rajasthan News : विनोद जाखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राजस्थान के लिए ये दिन रहने वाला है बेहद ख़ास

जयपुर/अजमेर/दिल्ली। राजस्थान के लिहाज़ से 28 फरवरी 2026 का दिन किसी 'महोत्सव' से कम नहीं रहेगा। प्रदेश की नज़रें एक साथ तीन जगहों पर टिकी होंगी— दिल्ली का रायसीना रोड, अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली और सीकर का खाटू धाम। राजनीतिक गलियारों में जहाँ सत्ता और विपक्ष अपनी ताकत दिखाएंगे, वहीं लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर पर शीश नवाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निमंत्रण पर आ रहे प्रधानमंत्री यहाँ से पूरे राजस्थान के लिए विकास के द्वार खोलेंगे।
अजमेर में जहाँ भाजपा की ताकत दिखेगी, वहीं दिल्ली के 5, रायसीना रोड (NSUI मुख्यालय) पर राजस्थान की छात्र राजनीति का परचम लहराएगा।
21 फरवरी से शुरू हुए विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी लक्खी मेले का 28 फरवरी (फाल्गुन शुक्ल द्वादशी) को आखिरी दिन होगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 28 फरवरी का दिन राजस्थान में 'युवा वोट बैंक' को साधने का बड़ा केंद्र बनेगा। एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र देकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस एक राजस्थानी युवा को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपकर अपनी जड़ों को मज़बूत कर रही है।
