Rajasthan News : विनोद जाखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राजस्थान के लिए ये दिन रहने वाला है बेहद ख़ास

जयपुर/अजमेर/दिल्ली। राजस्थान के लिहाज़ से 28 फरवरी 2026 का दिन किसी 'महोत्सव' से कम नहीं रहेगा। प्रदेश की नज़रें एक साथ तीन जगहों पर टिकी होंगी— दिल्ली का रायसीना रोड, अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली और सीकर का खाटू धाम। राजनीतिक गलियारों में जहाँ सत्ता और विपक्ष अपनी ताकत दिखाएंगे, वहीं लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर पर शीश नवाएंगे।