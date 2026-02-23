Gopal Credit Card Scheme: गड़बड़ियों पर सरकार सख्त, 181 हेल्पलाइन से ली जा रही सीधी फीडबैक

Government Scheme: जयपुर. प्रदेश सरकार की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने विधानसभा में बताया कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नवाचार करते हुए 181 हेल्पलाइन के माध्यम से करीब 90 हजार लाभार्थियों से सीधे कॉल कर फीडबैक लिया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण कर धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।