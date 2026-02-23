Weather Alert: मौसम विभाग की आई चेतावनी, राजस्थान के 17 जिलों में अगले 3 घंटे में बारिश की संभावना

Rajasthan weather alert: जयपुर. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 17 जिलों के लिए तात्कालिक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।