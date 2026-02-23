Electric Buses: आ गई खुशखबरी, जयपुर में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, 26 फरवरी से ट्रायल शुरू

Public Transport:जयपुर. जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब हरित और आधुनिक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) 26 फरवरी से तीन दिन तक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करने जा रहा है। ट्रायल सफल होने पर पहले चरण में 45 दिनों के भीतर 150 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर को मिलेंगी। इसके बाद दूसरे चरण में 168 बसों का और बेड़ा शामिल किया जाएगा।

परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि जून से पहले शहर की सड़कों पर कुल 318 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएं। इन बसों के संचालन को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न डिपो पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि बसों की चार्जिंग और मेंटेनेंस में किसी तरह की बाधा न आए।