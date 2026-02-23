Rajasthan Expressway: जानलेवा साबित हो रहा राजस्थान का यह एक्सप्रेस-वे, 20 से ज्यादा हादसे, 11 की मौके पर मौत

जालोर। सुगम सफर का कॉरिडोर माना जाने वाला भारतमाला एक्सप्रेस-वे वर्तमान में जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 100 दिनों की बात करें तो जीवाणा से सांचौर के बीच ही इस एक्सप्रेस-वे पर 20 के करीब बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें मृतकों की संख्या 11 है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में यह सवाल अहम है कि ट्रैफिक रिलीफ कॉरिडोर के रूप में बने इस प्रोजेक्ट में लगातार हादसे क्यों हो रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पर इन हादसों में यह तथ्य सामने आया कि सुरक्षा मानकों की कमी, वाहन चालकों की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन और ओवरस्पीड इन सभी हादसों के लिए जिम्मेदार रहे।